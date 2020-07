Alżbeta Leńska przeżyła gehennę. Już nie boi się śmierci

- Młoda, sprawna, uśmiechnięta, a tu nagle... pęknięty tętniak. Gdy się ma tyle lat co my, w ogóle o takich rzeczach się nie myśli. Dzięki Rafałowi i pomocy psychologa moje dzieci nawet się nie zorientowały, że coś poważnego mi się stało - wyznała w rozmowie z "Vivą".

- Teraz to ja, 10 lat później, poprosiłam go, żeby się ze mną ożenił jeszcze raz. (...) Rafał zawsze był idealnym partnerem, zapatrzonym we mnie. Zrobiłam to dla niego. Chciałam potwierdzić naszą miłość przy ludziach. Chciałam mu w ten sposób powiedzieć, że cieszę się, że on nie będzie w tę rocznicę sam - wyznała w "Vivie".