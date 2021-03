Alżbeta Lenska wspomina dawne czasy: "Byłam niezłym gagatkiem"

Alżbeta Lenska należy do tych gwiazd, które pomimo niefortunnych sytuacji w swoim życiu, cały czas zaraża optymizmem. Jeszcze kilka lat temu otarła się o śmierć . Przypomnijmy, że 15 maja 2018 r. aktorka trafiła do szpitala po tym, jak pękł jej tętniak. Lekarze nie wiedzieli, czy kobieta przeżyje. Tymczasem udało jej się nie tylko wrócić do zdrowia, ale przede wszystkim zmienić podejście do życia.

"Dziś ponoć Dzień Dobrego Łotra. Dla tych, co nie znają mnie z dawnych lat, to niezłym gagatkiem chyba kiedyś byłam. Ale dobrym łotrem, którego ogarnął jeden niezły diabełek. Miłego piątku kochani. Ps. Do urodzin mam w planach wrócić do #tbtfigury - to się nazywa niezły challenge" - wyznała.