Amanda Bynes jednak nie jest w ciąży. Prawnik zabrał głos

Adwokat aktorki, David Esquibias, w oświadczeniu dla "ET" powiedział: "Amanda nie jest w ciąży i nie przebywa na odwyku. Schroniła się w bezpiecznym miejscu i ma się bardzo dobrze".

Kim jest Amanda Bynes?

Amanda Bynes była gwiazdką kina familijnego. Jednak mało kto wiedział, przez co przechodziła. Obsesja na punkcie wagi doprowadziła ją do uzależnienia od narkotyków. Aktorka kilka lat temu ogłosiła, że kończy karierę i przechodzi na "emeryturę". Później nie było lepiej. W 2013 roku podłożyła ogień pod jednym z domów w dzielnicy ojca. Media szybko obiegły zdjęcia aktorki, która wyglądała dramatycznie, a wręcz jak karykatura człowieka. Po tym wydarzeniu gwiazda trafiła pod obserwację psychiatryczną, a prawną opiekę nad nią objęła jej mama. Po wyjściu z ośrodka Bynes studiowała projektowanie mody w Los Angeles. Usilnie próbowała wrócić do show-biznesu.