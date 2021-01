Amanda Bynes została raperką? Pochwaliła się nagraniem

Amanda Bynes to przykład dziecięcej gwiazdy, która po pierwszych latach sławy stoczyła się na dno. Dziewczyna zyskała ogromną sławę dzięki takim filmom, jak "Ona to on" czy "Czego pragnie dziewczyna". Ale wraz z rosnącą popularnością w jej życiu prywatnym piętrzyło się coraz więcej problemów. Głównym ich powodem, jak przyznała aktorka, były używki. Aresztowania, fałszywe oskarżenia o molestowanie, leczenie w zakładach psychiatrycznych – tak można w skrócie podsumować najbardziej burzliwe lata z życia Amandy Bynes. W wieku zaledwie 24 lat przeszła na aktorską emeryturę, po czym usunęła się w cień, by pozbierać swoje życie.