Amanda Gorman - to o niej mówią wszyscy. Zwróćcie uwagę na pierścionek

Widzicie pierścionek na jej palcu? To prezent od dziennikarki i bizneswoman, Oprah Winfrey. Pierścionek w kształcie ptaka zamkniętego w klatce ma nawiązywać do innej poetki - Maya Angelou. Legendy, która w 1993 r. deklamowała swój wiersz podczas inauguracji Billa Clintona. Oprah podarowała Gorman także złote kolczyki z diamentową ozdobą. Wszystkie ozdoby są projektu niezależnych twórców.

Bez dwóch zdań najważniejsze było jednak to, co mówiła Gorman. 22-latka ukończyła swój wiersz "The Hill We Climb" zaraz po zamieszkach na Kapitolu. Ujęła w nim swoje doświadczenia "chudej czarnej dziewczyny wywodzącej się od niewolników i wychowanej przez samotną matkę".