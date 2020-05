Ludzie pytali, gdzie jest jej mąż. I wtedy zaczęła się brudna wojna małżonków

Amanda Palmer podziękowała na Twitterze wszystkim tym, którzy "przesyłają jej słowa wsparcia, gniewu i kondolencje". Poinformowała, że została sama z dzieckiem podczas kwarantanny, a Gaiman wyprowadził się z Nowej Zelandii do Wielkiej Brytanii.

Na jednym tweecie się nie skończyło. Palmer postanowiła opisać całą sytuację w dwóch długich wpisach na portalu Patreon, czyli odpowiedniku znanego nam w Polsce Patronite (to platforma, poprzez którą internauci mogą wspierać finansowo różne projekty).

Napisała, że źle to znosi, dlatego musiała podzielić się swoimi problemami z ludźmi, którzy ją wspierają.

"Bardzo współczułam Neilowi. Zawsze już tak będzie. Bardzo mocno go kocham. Wygląda to tak, jakbym przez rok była w trasie, opowiadając o mroku i nadziei. Trenowałam przed tym tygodniem. Jednak moje życie to nie próba przed występem. Występ był próbą dla mojego życia" - napisała.