Amanda Seyfried urodziła. Młodzi rodzice proszą o pomoc

Sadoski dopisał na swoim profilu na Instagramie, by każdy chętny i zdolny do pomocy wpłacił 4 dol. (albo 44) na rzecz wspomnianych organizacji. Taka symboliczna kwota jest nawiązaniem do jego czteroosobowej rodziny, która będzie cały czas pomagać dzieciom poszkodowanym przez wojnę.

Seyfried i Sadoski poznali się na planie sztuki "The Way We Get By" w 2015 r. Ponownie spotkali się rok później, kiedy kręcili "The Last Word" i od tamtej pory są razem. We wrześniu 2016 r. doszło do zaręczyn, a kilka miesięcy później Sadoski ujawnił, że poślubił ukochaną podczas utrzymanej w sekrecie ceremonii.