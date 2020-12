Amber Heard udzieliła pierwszego wywiadu od czasu wygranej rozprawy

Pierwszy wywiad Amber Heard po wygranej rozprawie

W "Bastionie, najnowszym serilu opartym na powieści Stephena Kinga, Amber Heard wcieli się w Nadine Cross. - To właśnie przyciągnęło mnie do Nadine - złożoność i niemożność łatwego zdefiniowania jej charakteru. Uważam, że właśnie to jest fascynujące w tej postaci - zdradziła.

- To, co lubię w serialach, to to, że zmusza widzów do zastanowienia się, co by się zrobiło w obliczu niesamowitych i niewiarygodnych okoliczności i wszelkich przeciwności losu. [...]. Wiem, że każdy, kto przeżył ten rok, może się do tego odnieść i zadaje sobie właśnie takie pytania - dodała aktorka.