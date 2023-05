Amerykańskie media sugerują, że z Britney Spears jest coraz gorzej. Piosenkarka odniosła się do jednej z informacji

Do tego wykonawczyni hitów "...Baby One More Time" i "Toxic" ponoć bardzo dużo czasu spędza w samochodzie jeżdżąc bez celu po swojej dzielnicy. Artystka zdaje się zauważyła te doniesienia i postanowiła się odnieść do nich na swoim Instagramie. "Piję dużo soku z arbuza, co jest najdziwniejszą rzeczą na świecie, ale od lat mówiono mi, że nie mogę pić kawy, a teraz, kiedy mogę, to czuję się dumna, że tego nie robię… Nie mogę nawet na nią patrzeć!" - napisała Spears. Ile prawdy jest w plotkach, które czytamy w mediach - tego pewnie długo jeszcze się nie dowiemy...