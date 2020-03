Amitabh Bachchan, bollywoodzki aktor, miał publikować nieprawdziwe informacje o koronawirusie

Zasięgi gwiazdora są tak duże, że do słów Bachchana odniosło się indyjskie ministerstwo zdrowia. Aktora w sieci śledzi 40 mln osób - jeśli dotarłyby do nich nieprawdziwe informacje, mogłoby to przełożyć się np. na niepotrzebną panikę. Sekretarz ministerstwa zdrowia skomentował słowa Bachchana dla agencji PTI. - Nie widziałem tego tweeta, ale to jest zakaźna choroba i nie rozprzestrzenia się przez muchy - powiedział.