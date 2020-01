Amy Schumer jest szczęśliwą mamą. Zdecydowała się opowiedzieć o trudnym porodzie

Amy Schumer jest szczęśliwą mamą. W maju powitała na świecie synka. Po kilku miesiącach zdecydowała się opowiedzieć o trudnym porodzie.

W maju zaś Schumer została mamą . Gdy syn przyszedł na świat, aktorka powitała go żartobliwie w mediach społecznościowych, pisząc, że powitała własne "royal baby" (w maju mamą została także Meghan Markle). Droga do spełnienia marzenia jednak nie była prosta. Aktorka bowiem cierpi na endometriozę.

To jednak niejedyny problem, z którym się borykała. Jak podaje magazyn "People", Schumer zmagała się z hyperemesis gravidarum, dolegliwością, z którą borykała się podczas ciąży także księżna Kate. To przypadłość, która przejawia się m.in. wyjątkowo uciążliwymi mdłościami. Aktorka przyznała ostatnio, że to wtedy uznała, że prawdopodobnie będzie potrzebowała większej pomocy lekarskiej, a nie alternatywnej metody porodu, o której myślała wcześniej.