Amy Schumer wprost o seksie z mężem i kolejnej ciąży

Ostatnia ciąża aktorki komediowej nie przebiegała zbyt łagodnie. Przez dolegliwość zwaną "niepowściągliwymi wymiotami ciężarnych", jak to wówczas określiła, trafiła nawet do szpitala.

Amy również szczerze opowiedziała o swoim życiu seksualnym z mężem Chrisem. Co ciekawe, gwiazda wyznała, że rutynowo uprawiają seks raz w tygodniu, nawet jeśli chcieliby to robić częściej.

"Chris wpadł na mnie pewnego dnia i zorientowaliśmy się, że uprawiamy seks raz w tygodniu, ale czujemy się z tym bardzo dobrze. To jest dobre. Ale stwierdziliśmy: "To wspaniale. Powinniśmy robić to częściej"... i nadal robimy to tylko raz w tygodniu" - wyznała standuperka.