Ana de Armas w kreacjach Marylin Monroe. Wygląda jak klon legendy

Wiele wskazuje na to, że Marylin Monroe wreszcie doczeka się pełnokrwistej biografii, innej niż bajkowe adaptacje amerykańskich stacji kablowych. Autorzy dość jasno dają do zrozumienia, że nimfomania gwiazdy nie zostanie przemilczana. I to nie tylko w kontekście jej romansów z aktorami i politykami, ale też przygodnie poznawanymi taksówkarzami, hydraulikami i przechodniami, o których opowiadała swojemu psychiatrze. Niektórzy mają także nadzieję, że twórcy "Blonde" odważą się przedstawić Marylin jako ofiarę nie samobójstwa, ale zabójstwa, w które zamieszany miał być jej kochanek, a jednocześnie prokurator generalny USA Robert Kennedy.