Anastazja Wołoczkowa w rozpaczy. Chce chodzić nago po ogrodzie

Anastazja Wołoczkowa to rosyjska primabalerina, która już nie raz wzbudzała kontrowersje w mediach. Głośna była historia jej zwolnienia z Teatru Bolszoj. Ówczesny dyrektor uznał, że waga tancerki przekroczyła możliwości podnoszenia jej w tańcu przez partnerów. Sprawa trafiła do sądu. W listopadzie 2003 r. Wołoczkowa wygrała proces. Orzeczono, że decyzja władz teatru była nieuzasadniona. Sąd nakazał wypłacić Anastazji odszkodowanie wysokości prawie 6,5 tys. dol. oraz przywrócić ją do pracy. Nieoficjalnie mówiło się, że prawdziwym powodem zwolnienia gwiazdy baletu był jej podeszły, jak na wykonywany zawód, wiek (miała wówczas 40 lat).