Andrew Garfield stosował celibat i głodówki. Tak przygotowywał się do roli jezuity

Andrew Garfield ostatnio wziął udział w podcaście "WTF with Marc Maron", by promować serię "Pod sztandarem nieba". Wcielił się tam w detektywa, którego wiara została nadszarpnięta ze względu na brutalne morderstwa matki i dziecka, do których doszło w lokalnej mormońskiej społeczności. To nie pierwsza produkcja z Garfieldem w roli głównej, gdzie ważna jest religia.