Andrzej Adamiak, lider grupy Rezerwat, nie żyje

Rezerwat to legendarna grupa rockowa, założona w 1982 roku w Łodzi. Jeden z najpopularniejszych zespołów lat 80. i 90. Czołową postacią grupy był jej założyciel i autor większości materiału Andrzej Adamiak - kompozytor, autor tekstów, producent, wokalista i gitarzysta basowy.

Zespół ma na swoim koncie blisko milion sprzedanych płyt długogrających. Również w milionach rozeszły się kompilacje z utworami zespołu. Rezerwat zadebiutował w listopadzie 1982 roku na Rockowisku w Łodzi. Wśród wielu jurorów, którzy docenili zespół był między innymi Marek Niedźwiecki. W 1983 roku zespół zrobił swoje pierwsze nagranie studyjne. Były to dwie doskonale nam znane piosenki "Obserwator" i "Histeria", które następnie trafiły na antenę radiową. Piosenka "Obserwator" bardzo szybko znalazła się na liście przebojów. W tym samym roku zespół zagrał, aż ponad 150 koncertów. Wystąpili między innymi ze swoim recitalem na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i nagrali swoją pierwszą płytę zatytułowaną "Rezerwat".

W 1985 roku zespół nagrał jedną z następnych kultowych piosenek polskiego rocka, utwór – "Zaopiekuj się mną", która zadebiutowała podczas koncertu "Przeboje Dwójki" na antenie TVP 2 i szybko stała się wielkim hitem. W 1986 roku zespół nagrał kolejną swoją płytę długogrającą zatytułowaną "Serce", na której poza piosenką "Zaopiekuj się mną" znalazł się również znany wszystkim kawałek "Parasolki". W 2000 roku ukazała się na rynku muzycznym płyta "The Best of Rezerwat".