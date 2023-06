Andrzej Chyra nie pije od kilku lat. "Odciąłem te półki, na których stoją flaszki"

- Miesiąc oderwania się i czystości. Organizm musi się pozbyć tych toksyn. Poza tym terapia grupowa. (…) Przychodzisz i możesz albo słuchać, albo mówić. Nie dyskutuje się o tym, co kto mówi. Każdy ma takie swoje wyrzucenie. Jest klepsydra. Trzy czy pięć minut. Tyle masz na opowiedzenie o sobie. W tych opowieściach, w obecności ludzi, którzy mają podobny los, jest coś takiego, co do nas przenika - mówił Szymonowi Majewskiemu w Radiu Zet.