Andrzej Chyra podsumował radnych Małopolski. Dosadnie

Debata nad uchwałą trwała ponad cztery godziny. Aktywnie udzielał się w niej ojciec prezydenta Andrzeja Dudy, przewodniczący sejmiku i radny PiS Jan Duda. - Zmuszacie nas do wycofania się z deklaracji. Wyznajecie zasadę "róbta, co chceta". Można narkotyzować się i tarzać w błocie przez dwa dni, ale co dalej? - mówił.