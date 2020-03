Andrzej Duda na TikToku. To nie czas na zabawę [OPINIA]

"To jest TikTok? Jestem na TikToku? Wiadomo, że teraz ciężko się uczycie, ale potrzebny jest też sport. E-sport. Zapraszam was do turnieju Grarantanna Cup organizowanego wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji" - tymi słowami Andrzej Duda rozpoczął swoją aktywność w nowym medium społecznościowym. W ciągu doby nagranie odtworzono ponad 2,5 mln razy, a konto prezydenta zostało zaobserwowane przez ponad 220 tys. osób. To niemały sukces, którego pozazdrościć może mu wielu polskich celebrytów.