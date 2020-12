Andrzej Duda złożył Maryli Rodowicz życzenia urodzinowe. "Ambasadorka naszej kultury na świecie"

"Z okazji jubileuszu urodzin proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, wciąż tej samej energii, kreatywności, pogody ducha i optymizmu, z jakimi podejmuje Pani wszelkie nowe wyzwania, satysfakcji z wyjątkowych dokonań artystycznych oraz możliwie szybkiego powrotu do Pani największej pasji i radości – do występów na żywo, do bezpośrednich spotkań z miłośnikami Pani twórczości" – zaczyna Andrzej Duda w liście, który opublikowano na oficjalnej stronie Prezydenta RP.