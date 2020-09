Andrzej Duda złożył oficjalne życzenia urodzinowe Jerzemu Zelnikowi

Zelnik o donoszeniu na kolegów SB: "seks zaślepiał mi oczy"

Prezydent pogratulował też Zelnikowi dotychczasowych zawodowych osiągnięć: "Począwszy od nakręconego 55 lat temu słynnego Faraona w reżyserii Jerzego Kawalerowicza – arcydzieła, które, nominowane do Oscara, należy dziś do kanonu kina światowego – poprzez popularne role teatralne, filmowe i telewizyjne, aż po Pańskie najnowsze przedstawienia autorskie i wybitne interpretacje 'książek mówionych', niezmiennie daje Pan świadectwo szacunku dla sztuki i dla widzów".

Szczególne podziękowania skierował do aktora za rolę w filmie "Smoleńsk": "Ze swej strony pragnę przekazać Panu osobiste, z głębi serca płynące podziękowanie za Pańską rolę w 'Smoleńsku' w reżyserii śp. Antoniego Krauzego i za wyrażone w ten sposób poparcie dla tego ważnego projektu filmowego – szczególnie w obliczu przeszkód, jakie napotkała jego realizacja. To jeden z licznych przykładów stanowczości, z jaką broni Pan właściwie pojętej swobody twórczej, rzeczywistego pluralizmu opinii w naszym kraju oraz tak podstawowej wartości, jaką jest prawo człowieka do poszukiwania prawdy o sobie, o drogich mu osobach, o otaczającej go rzeczywistości".