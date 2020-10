Andrzej Gołota to prawdziwy romantyk. Nikt się tego po nim nie spodziewał

Andrzej i Mariola Gołotowie to prawdziwy fenomen w polskim show-biznesie i sporcie. Gdy wkoło mnóstwo par się rozstaje, oni świętują 30. rocznicę ślubu. Wciąż są w sobie zakochani i świata poza sobą nie widzą. Jak im się to udaje? Znaleźli na to idealną receptę.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Andrzej i Mariola Gołotowie świętują 30. rocznicę ślubu (ONS.pl)