Andrzej Grabowski nie owija w bawełnę. Aktor mówi o szczepieniach

- Ostatnio odeszło tylu moich znajomych, kolegów aktorów i nie tylko. Pamiętam słowa mojego teścia, który powiedział: "Ja już nie mam po co żyć, bo już nie mam żadnego kolegi. Wszyscy poumierali, wszyscy są nowi i młodzi. Świat jest inny". To jest bolesne, nie chodzi tylko o 1 listopada, ale gdy sobie przypomnę o Darku Gnatowskim, który zmarł w kwiecie wieku, miał 59 lat.... To nie jest wiek do umierania. Piotrek Machalica... Gdyby były szczepienia już wtedy, oni by żyli. Szczepmy się! - apeluje w rozmowie z "Faktem".