Andrzej Piaseczny chciał być tatą. "Wystraszyłem się odpowiedzialności"

Nie jest tajemnicą, że Andrzej Piaseczny jest bardzo rodzinnym człowiekiem. Muzyk dba o relacje z bliskimi, zarówno z mamą, rodzeństwem jak i ich dziećmi, dla których jest ulubionym wujkiem.

Andrzej Piaseczny z jedną z latorośli ma świetny kontakt, a dziewczynka go uwielbia. Zosia jest córką jego młodszej o jedenaście lat siostry, Barbary. Choć siostrzenica wraz z rodzicami mieszka w Liverpoorze, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby utrzymywać ze sobą bliskie stosunki. Internet bardzo w tym pomaga.

- Zosieńka to moje złotko. To moje oczko w głowie - wyznał niedawno Andrzej Piaseczny, który często dzieli się wspólnymi zdjęciami z małym, niebieskookim szkrabem.

Choć rodzice Zosi starają się przyjeżdżać do Polski tak często, jak to możliwe, to muzyk nie ukrywa, że czasem brakuje mu kontaktu z dzieckiem. W minione święta Bożego Narodzenia, artysta połączył się z Zosią przez internet, żeby pośpiewać z nią kolędy.