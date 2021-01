Piaseczny pokazał zdjęcie z mamą. Pani Alicja trafiła do szpitala

Andrzej Piaseczny jest oczkiem w głowie swojej mamy. Widzowie mogli poznać panią Alicję w jednym z odcinków programu TVN "Starsza pani musi fiknąć". Show polegało na wyjeździe znanych osób i ich rodziców w egzotyczne miejsce, by właśnie tam zmierzyć się z ekstremalnymi przygodami. W drugim odcinku wokalista zabrał ukochaną mamę do Namibii w Afryce. Dla 82-latki, która na co dzień mieszka w Pionkach, małej miejscowości w województwie mazowieckim, było to ogromne przeżycie.