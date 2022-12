Andrzej Piaseczny wspiera Światowy Dzień AIDS. "Trzeba o tym mówić"

Andrzej Piaseczny odwiedził studio Wirtualnej Polski, by opowiedzieć o swojej bieżącej trasie promującej album "50/50". Wywiad nagrywany był kilka dni po 1 grudnia, czyli Światowym Dniu AIDS. Temat ten był jednym z wątków poruszonych podczas rozmowy. - Żyjemy niestety w czasie mocnego rozkwitu chorób wenerycznych, powrotu do dużej fali chorób wenerycznych., które przecież nie biorą się znikąd, więc mówienie o tym, to jest działalność prozdrowotna. Jesteśmy ludźmi dorosłymi i rozdzielanie tutaj tych tematów na "bezpieczne", czyli kaszel, płuca i zbite kolano - to jest dobrze, bo to jest "bezpieczne" o tym rozmawiać. A syfilis, kiła i AIDS, to lepiej nie poruszajmy tego tematu, żeby przypadkiem się nie narazić na to, że ludzie klikną w inny portal. Oczywiście, że trzeba o tym mówić - powiedział Wirtualnej Polsce Piaseczny. Zobaczcie nasz materiał wideo.

