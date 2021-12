Andrzej Sikorowski: Sam w tych 50 lat trochę nie wierzę. Taki wynik nie zdarza się często

Formalnie, z racji wieku, już jestem emerytem, ale jeśli chodzi o zejście z estrady, to ten moment wyznaczy moje zdrowie. Bardzo lubię to, co robię. Zrezygnuję, kiedy uznam, że nie jestem w stanie zaśpiewać, a moje palce nie będą w stanie dociskać strun na gryfie gitary. To będzie sygnał "panu już dziękujemy". Nie zamierzam odbierać braw za to, że mogę ustać na scenie. To średni splendor. Ale dopóki będę sprawny i znajdą się ludzie, którzy będą chcieli mnie posłuchać, to będę śpiewał. Taki stan to dar od losu.