Andrzej Smolik o decyzji rządu ws. koncertów. "Nie rozumiemy treści tego rozporządzenia"

Andrzej Smolik był jednym z tych artystów, którzy nawoływali do rozmrożenia branży muzycznej i wznowienia koncertów. Najnowsze wydane przez rząd rozporządzenie uwzględnia to, czego od tak dawna domagało się wielu artystów. Od 4 czerwca będą mogły znów być organizowane imprezy muzyczne na otwartym powietrzu - oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego . Jak na tę decyzję zareagował Smolik? - Na pewno dobrą informacją jest to, że coś drgnęło w tej sprawie. To nas cieszy, natomiast zupełnie nie rozumiemy treści tego rozporządzenia. Wydaje mi się, że jest ono napisane przez ludzi, którzy nie znają realiów naszej pracy - powiedział muzyk w programie "Newsroom". Poznajcie szczegóły.

