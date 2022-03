Andrzej Stasiuk pomaga na granicy z Ukrainą. "Odwracam wzrok, albo podnoszę oczy do góry, żeby łzy mi nie leciały"

- Powiedziałem Ukrainkom, które z nami współpracują po drugiej stronie, że tylko będę jeździł, a kogo mam wieźć, to już ich sprawa. Bo co mam powiedzieć? Że to dziecko mi się bardziej podoba i je biorę? Dlatego to się samo dzieje. Nawet nie patrzę, kto wsiada, odwracam wzrok, albo podnoszę oczy do góry, żeby mi łzy nie poleciały.