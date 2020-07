Andrzej Strzelecki walczy o życie. Szef KSW apeluje o pomoc dla aktora

W czerwcu pojawiła się informacja, że znany aktor Andrzej Strzelecki ma nieoperacyjnego raka płuc. Jedyną szansą aktora na przeżycie jest drogi lek dostępny w USA. Miesięczna kuracja kosztuje 37 tys. dolarów. To przerastało możliwości finansowe rodziny Strzeleckiego. Poprosili więc o pomoc. "Nie znam nikogo, komu Andrzej nie pomógłby bezinteresownie. Dziś to on potrzebuje wsparcia. (…) Pomóżmy mu, proszę, wygrać z chorobą" – apelował Maciej Kawulski, który okazał się starym znajomym Strzeleckiego.