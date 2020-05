Andziaks i Luka pokazali dziecko. Już widać podobieństwo

Andziaks, czyli Angelika Zając, o swojej ciąży poinformowała fanów w jednym z filmów. Wykonywała wówczas testy ciążowe i omawiała swoje reakcje. Część jej widzów stwierdziła, że relacja z robienia testu ciążowego w łazience nie była najlepszym sposobem na przekazanie szczęśliwej nowiny. Inni zaś pisali w komentarzach, że granica dobrego smaku nie została przekroczona, a to, co miało pozostać prywatne, takie właśnie pozostało. Youtuberka oraz jej partner, Luka, bardzo cieszą się swoim pierwszym dzieckiem. Kwestią czasu było więc, kiedy pokażą córkę obserwatorom.

Dzień Matki okazał się świetną okazją ku temu, by Andziaks i Luka pochwalili się fanom swoją córką. Co zaskakujące, już widać podobieństwo. Od razu można stwierdzić, że jest to mała kopia taty. Fani byli zachwyceni widokiem dziecka. "Wygląda jak laleczka", "Jaka słodziutka", "Jest prześliczna" - komentowały fanki. Niektóre stwierdziały nawet, że po tak pięknych rodzicach córka odziedziczyła świetne geny.