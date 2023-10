Aneta Glam nie odpuszcza Caroline Derpienski. "Będę tępić głupotę i pustotę"

Aneta Glam twierdzi, że Caroline Derpienski za dużo naoglądała się reality show "Żony Miami" i przyleciała na Florydę, żeby zostać jedną z nich. Niestety na miejscu okazało się to zdecydowanie trudniejsze niż w marzeniach. Modelka z Podlasia nie chce podobno przyznać się do porażki i dlatego stworzyła fantastyczną legendę, w której pojawia się także bogaty latynoski partner o imieniu Jack. Według Glam, Jack to tak naprawdę Krzyś z Sosnowca. Opublikowała nawet kilka zdjęć pary.