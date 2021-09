Aneta Kręglicka wyszła za mąż 23 lata temu. Pokazała zdjęcie ze ślubu

W 1994 r. była Miss Świata szukała reżysera do nakręcenia promocyjnego spotu dla swojej agencji reklamowej. Tak Aneta Kręglicka poznała Macieja Żaka - uznanego twórcę teledysków i reklam. Oboje od razu przypadli sobie do gustu i zaprzyjaźnili, jednak na początku ich kontakty ograniczały się do spraw zawodowych.