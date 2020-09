Aneta Zając i jej metamorfoza. To wszystko dla nowego partnera?

Na Instagramie Anety Zając coraz więcej zdjęć podkreślających jej nową figurę i kobiecość. Aktorka, która z powodu problemów z tarczycą w ostatnich latach sporo przytyła, od kilku miesięcy dokłada wielu starań, by być w formie. Efekty są godne uznania, bo Zając nie tylko zgubiła 10 kg i wróciła do dawnego rozmiaru, ale i wyraźnie czuje się lepiej. Jak podkreślała w wywiadach, radykalnie zmieniła swoją dietę, rezygnując niemal całkowicie z makaronów, cukru czy tłustego mięsa, a stawiając na produkty bogate w błonnik, takie jak warzywa i owoce. Rewolucja w życiu aktorki nie ograniczyła się jednak wyłącznie do talerza. Duże zmiany zaszły też w życiu osobistym gwiazdy, która od co najmniej dwóch miesięcy spotyka się z nowym partnerem.