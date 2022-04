Angelina Jolie jest we Lwowie. Nagrano ją w kawiarni

Angelina Jolie 30 kwietnia została zauważona na warszawskim lotnisku Okęcie, gdy wychodziła ze strefy VIP. Choć miała na sobie maseczkę i długi płaszcz, nietrudno było ją rozpoznać. Jolie, która znana jest ze swojego zaangażowania w charytatywną działalność, przyleciała do Polski, by działać na rzecz uchodźców. Teraz jednak do sieci trafiło nagranie ze lwowskiej kawiarni. Okazuje się, że gwiazda jest już w Ukrainie.