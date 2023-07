Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" zdecydowała się na modny zabieg. "Jestem zachwycona"

Trudno wytłumaczyć fenomen Ani Bardowskiej z "Rolnik szuka żony". Jedyne, co pokazuje na okrągło na Instagramie to kupowanie i gotowanie, proste życie na wsi dobrze sytuowanej rodziny z wielkim domem, a przyciąga aż 200 tys. followersów. Codziennie opowiada, że zrobiła sobie "kawkę" i co takiego ugotuje na "obiadek" (zazwyczaj "mięsko z ziemniaczkami").