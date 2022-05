Ania Karwan: nie boję się popełniać błędów. Mogę żyć i śpiewać w zgodzie ze sobą

Jeśli moja muzyka i to, co robię podnosi kogoś na duchu jest mi bardzo ciepło na sercu. Nie pokazuję jednak bardziej prawdziwej siebie niż do tej pory. Podpisuję się pod wszystkim, co zrobiłam, a to, że się zmieniam jako Artysta jest naturalnym procesem. To czym moja aktualna płyta różni się od poprzedniej to samoświadomość, inne spojrzenie na show-biznes, zmiana priorytetów i brzmienia choćby ze względu na zmiany jakie zaszły w mojej ekipie.