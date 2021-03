Ania Lewandowska w łóżku z córką. Wzbudziła mieszane uczucia, odpowiedziała jej Agata Rubik

Ania Lewandowska to jedna z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Trenerka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych - to tam dzieli się z fanami zdjęciami z życia prywatnego, pokazuje, co je w ciągu dnia i jak ćwiczy. Żona Roberta Lewandowskiego chętnie zamieszcza w sieci też rodzinne fotografie, ale na żadnym zdjęciu nie widać twarzy dzieci .

Ania Lewandowska pokazała urocze zdjęcie z córką

Pod postem pojawiła się masa komentarzy. Internautki zaczęły się dzielić swoim doświadczeniem i opowiadać przeróżne historie. "Póki co korzystamy z nocnych przytulanek" - wyznała jedna z nich. "Do tej pory korzystam - przytulam i przytulam, choć córka ma już prawie 12 lat, to lubię gdy przychodzi" - dodała kolejna.

Wpis skomentowała także Agata Rubik. "Nigdy. Przychodzą się przytulić, ale jak jest czas na sen, to wracają do siebie. To chyba sukces?" - zdradziła żona popularnego artysty. "Nigdy nie kładłam dziecka do swojego łóżka. Jak karmiłam piersią to szlam do ich pokoju, brałam na fotel, karmiłam, odbijałam i odkładałam. Dla mnie to sukces, bo się wysypiałam, dzieci też spały ładnie. Ale są różne szkoły i dla każdego może być ważne co innego" - dodała.