Ania Lewandowska z Klarą. Słodkie buziaki mamy i córki

Anna Lewandowska zdecydowała, że nie będzie pokazywać zdjęć twarzy swojej pociechy. Póki co udało jej się wytrwać w tej decyzji. Od czasu, gdy Klara przyszła na świat Lewandowska regularnie publikuje jej fotografie, ale za każdym razem mała zwrócona jest tyłem do aparatu. Teraz nie jest inaczej, ale pomimo że nie widać buzi dziewczynki, zdjęcie jest urocze. Wszystko dzięki czułemu gestowi.

"miłość #love #forever #bedziedobrze" - napisała Lewandowska w opisie do ujęcia, które polubiła Alicja Janosz, a skomentowały m. in. Marta Kuligowska i Beata Sadowska. Kuligowska napisała: "Będzie dobrze", a Sadowska skomplementowała Lewandowskie: "Cuda dwa". Z kolei Qczaj napisał: "Kochom", na co Ania odpowiedziała: "Kiedyś skoczymy na wspólny trening, Klarcia pokaże Ci tor przeszkód".