Ania Wendzikowska na plaży w bikini

Anna Wendzikowska kocha podróże. Co rusz na Instagramie chwali się zdjęciami z zagranicznych wypraw. Po tym, co publikuje w sieci, można odnieść wrażenie, że ciągle jest na wakacjach. A przecież Wendzikowska to pracująca samotna matka dwóch małych córek. W ubiegłym roku chwaliła się, że odwiedziła już ponad 70 krajów. Teraz jednak sytuacja nieco się zmieniła. Pandemia koronawirusa sprawia, że podróżowanie po świecie nie jest już bezpieczne.