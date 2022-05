Ania Wendzikowska opala się w basenie. Trudno oderwać wzrok

Ania Wendzikowska na swoim facebookowym profilu pokazała zdjęcie z Dubaju. Pozowała do niego ubrana w biały strój kąpielowy z głębokim dekoltem. Do plażowego wdzianka dodała kapelusz. Wyglądała rewelacyjnie, ale czy to kogoś dziwi? Dziennikarka może pochwalić się fantastyczną figurą. Doskonale zdaje sobie sprawę ze swoich atutów i chętnie je uwiecznia w sieci.