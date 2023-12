Anika Dąbrowska wygrała drugą edycję "The Voice Kids". Dziś to już dorosła kobieta. Jak wygląda?

"The Voice of Poland", podobnie jak dziecięca wersja show, wylansowały cała rzeszę wschodzących gwiazd i interesujących wykonawców. Jak na razie to edycja dla najmłodszych może pochwalić się największą liczbą sukcesów, w tym międzynarodowych. W końcu to z tego programu wywodzą się Roksana Węgiel i Viki Gabor, dwie młode piosenkarki, które kolejno wygrały Eurowizję Junior.