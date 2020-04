Anita Lipnicka wspomina walkę z guzem. "Mówiłam sobie, że to już koniec"

Anita Lipnicka usłyszała diagnozę w 2012 r. Guz ślinianki wymagał kilku operacji. Artystka nie od razu zgodziła się na to, by opowiadać o tym, co przeszła. Dopiero po kilku latach pierwszy raz skomentowała sytuację. Teraz udzieliła nowego wywiadu, w którym wspomina tamte trudne dla niej czasy.