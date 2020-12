Jej mąż tego nie lubi. "To już nie jest kobiece"

Anita Szydłowska znana z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" przyznaje szczerze, że należy do tych, którzy nie muszą się odchudzać. Ostatnio na Instagramie zdradziła, że nie ma nawet w domu wagi. Nie liczy ani kalorii, ani kilogramów, ciesząc się szczupłą figurą, którą odziedziczyła po mamie. Wielu z pewnością nazwie ją szczęściarą, ale jak wyznała bohaterka reality show TVN, jej sylwetka wielokrotnie była źródłem przykrych komentarzy. Pytania: "Czy ty coś w ogóle jesz?" i stwierdzenia typu: "Sama skóra i kości" lub "Trzeba cię dokarmić" nie należą do rzadkości. Szydłowska wspomniała nawet, jak w jednym z odcinków programu "Googlebox" ktoś porównał ją do "wychudzonego wróbla".

Jak można przeczytać we wpisie uczestniczki reality show, jej mąż dba o to, by utrzymywała wagę. Jednak w jej przypadku oznacza to raczej pilnowanie tego, by nie schudła za bardzo. Szczególną uwagę Adriana zwraca zwłaszcza jedna rzecz.