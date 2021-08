Anita Werner teraz i 20 lat temu. Tak wyglądała, gdy zaczynała karierę w TVN24

"Pamiętam żarty niedowiarków, że będzie nas oglądać siedem osób, z czego sześć znamy i pamiętam też te zdziwione miny, kiedy tych osób nie było ani kilka, ani nawet kilkadziesiąt, były ich tysiące. 9 sierpnia 2001 r. zaczęła się moja zawodowa przygoda życia. TVN24 pojawiła się w domach naszych widzów, a ja o 12.00 poprowadziłam pierwszy serwis informacyjny. To w TVN24 nauczyłam się wszystkiego, co w dziennikarstwie umiem, to w TVN24 patrzyłam na najlepszych, jakich znam. To w TVN24 mogłam iść drogą pełną wyzwań, doświadczeń i fantastycznych przygód. Drogą wartości, wśród których liczyły się zawsze: profesjonalizm, rzetelność, prawda, ale też człowieczeństwo" - kontynuowała.