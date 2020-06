Anja Rubik w odważnej sesji YSL. Zasłania się muszlą

Anja Rubik brała udział w wielu oryginalnych sesjach, ale tym razem posłużyła się wyjątkowym rekwizytem, by ukryć to, czego nie powinien uchwycić aparat. W dniu, kiedy lipcowy numer "Vogue" pojawił się w kioskach, top modelka co kilka godzin publikowała na Instagramie zdjęcia z sesji, która trafiła do francuskiego wydania modowego magazynu.