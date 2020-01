Anja Rubik przekazała na WOŚP nietypowy dar. Gwiazda zaskakuje!

Anja Rubik od wielu lat wspiera działalność WOŚP. Tym razem modelka postanowiła przekazać dość niecodzienny dar.

Anja Rubik należy do osób, które starają się wykorzystać swoją sławę w jak najbardziej produktywny sposób . Dzięki swojej popularności wspiera różne organizacje charytatywne, a także szerzy wiedzę na temat seksualności człowieka. Od wielu lat działa też na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomoc y.

"W tym roku, na aukcje WOŚP, razem z Anthony’m Vaccarello, przekazujemy zaproszenie na pokaz Saint Laurent jesień/zima 2020, który odbędzie się w Paryżu pod czas Paris Fashion Week. Pokaz Saint Laurent to najbardziej spektakularny i wyczekiwany pokaz paryskiego Tygodnia Mody. To niesamowite wydarzenie jest dostępne tylko dla garstki osób, a zaproszenie jest bezcenne! Osoba, która wygra licytację, dołączy do jednego z najbardziej ekskluzywnych eventów na świecie" - napisała Anja Rubik na swoim profilu na Instagramie.