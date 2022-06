Anja Rubik ubrana, ale jednak rozebrana. Pokazała pośladki

Na profilach Anji Rubik w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, które natychmiast zyskało aprobatę fanów supermodelki. Polka na samym tylko Instagramie zebrała społeczność liczącą 1,4 miliona internautów. To ogromna rzesza wielbicieli! Co bardziej aktywni szybko rzucili się do komentowania fotki. A było co komentować...