Anja Rubik zaprasza Czarnka: "Minister potrzebuje wyedukowania"

- Jeżeli ludzie wiedzą, na czym polega wszechstronna edukacja seksualna, to będą ją wspierać. Oznacza to dla ich dzieci bezpieczeństwo i zdrowie, ale jeżeli słyszą w "Wiadomościach", że to jest deprawacja i namawianie sześciolatków do masturbacji, też bym była przeciwko takiej edukacji. Edukacja seksualna nie powinna być amunicją polityczną wykorzystywaną do tworzenia podziałów - komentuje modelka.