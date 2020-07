Anja Rubik znowu zakochana. Zastanawia się nad założeniem rodziny

- Tata jest bardzo odpowiedzialny, troszczy się o rodzinę. Nie jest imprezowiczem, każdą wolną chwilę spędza z bliskimi i to jest dla mnie bardzo ważne. Ma złote rączki. Zresztą wielu Polaków je ma. Nie wiem, czy mogłabym spotykać się z mężczyzną, który nie potrafi niczego naprawić. (...) Mój tata jest pracoholikiem, więc to że poważnie i odpowiedzialnie podchodzi do swojego zawodu, a przede wszystkim że kocha to, co robi, miało na mnie ogromny wpływ. Takich cech szukam u partnera - wyznała.